حدث ليلاً| إصابة هاني أبوريدة بكورونا.. والصحة: صفر إصابات بمونديال اليد وانخفاض الحالات اليومية.. حنين حسام تخلع الحجاب.. حقيقة توقف الطيران للسعودية

نشر موقع دوت الخليج ، عددًا من الأخبار المهمة في مختلف المجالات على الساحتين المحلية والعالمية خلال ساعات الليل الأولى وحتى صباح اليوم الأربعاء الموافق 3 فبراير 2021، نرصد أبرزها في السطور التالية:

أكد دكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أن فريقا بحثيا بالجامعة يعمل على تطوير شريط اختبار لتشخيص فيروس كورونا عن طريق الأجسام المضادة "عينة من اللعاب"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 407 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن اللجنة الطبية لمتابعة كأس العالم لكرة اليد لم تسجل حالة إصابة بفيروس كورونا بين الفرق المشاركة في البطولة.

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، أصيب بفيروس كورونا المستجد.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مقطع فيديو لـ حنين حسام فتاة "التيك توك"، وذلك بعد إخلاء سبيلها، من الحبس بتهمة التحريض على الفسق.

كشف الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن حقيقة إلغاء كافة الرحلات الجوية من مصر للسعودية بداية من غدا، الأربعاء، مؤكدا أن جميع الرحلات القادمة من السعودية لن تتأثر ومستمرة في العودة في مواعيدها.

أقام أهالي قضاء الفهود، في محافظة ذي قار ، جنوب العراق ، جنازة مهيبة ، وعزاء ضخما ، لمواطن مصري توفي هناك، حيث كان يعيش في المنطقة منذ نحو 37 عامًا. ونعى أهالي قضاء الفهود

أكد الفنان أحمد زاهر أنه كان يتوقع نجاح مسلسل "لؤلؤ" لكن ليس بما حققه على أرض الواقع خاصةً أن المسلسل يعرض خارج السباق الرمضاني.

رفعت السلطات الكويتية درجة الاستنفار على خلفية زيادة الإصابات بين المسافرين الذين يصلون إلى مطار الكويت وتظهر نتائج الفحوصات إصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد-19"