حدث ليلاً| إصابة هاني أبوريدة بكورونا.. والصحة: صفر إصابات بمونديال اليد وانخفاض الحالات اليومية.. حنين حسام تخلع الحجاب.. حقيقة توقف الطيران للسعودية

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، أصيب بفيروس كورونا المستجد.
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن اللجنة الطبية لمتابعة كأس العالم لكرة اليد لم تسجل حالة إصابة بفيروس كورونا بين الفرق المشاركة في البطولة.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 407 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية
أكد دكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أن فريقا بحثيا بالجامعة يعمل على تطوير شريط اختبار لتشخيص فيروس كورونا عن طريق الأجسام المضادة "عينة من اللعاب"
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مقطع فيديو لـ حنين حسام فتاة "التيك توك"، وذلك بعد إخلاء سبيلها، من الحبس بتهمة التحريض على الفسق.
كشف الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن حقيقة إلغاء كافة الرحلات الجوية من مصر للسعودية بداية من غدا، الأربعاء، مؤكدا أن جميع الرحلات القادمة من السعودية لن تتأثر ومستمرة في العودة في مواعيدها.
أقام أهالي قضاء الفهود، في محافظة ذي قار ، جنوب العراق ، جنازة مهيبة ، وعزاء ضخما ، لمواطن مصري توفي هناك، حيث كان يعيش في المنطقة منذ نحو 37 عامًا. ونعى أهالي قضاء الفهود
أكد الفنان أحمد زاهر أنه كان يتوقع نجاح مسلسل "لؤلؤ" لكن ليس بما حققه على أرض الواقع خاصةً أن المسلسل يعرض خارج السباق الرمضاني.
رفعت السلطات الكويتية درجة الاستنفار على خلفية زيادة الإصابات بين المسافرين الذين يصلون إلى مطار الكويت وتظهر نتائج الفحوصات إصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد-19"
أصيب 3 أشخاص على الأقل خلال انفجار بموقع لتصوير فيلم سينمائي في سانتا كلاريتا بمقاطعة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وأدى الانفجار في المنطقة إلى اندلاع حريق هائل
قالت الدكتورة مها طلعت المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن فيروس نيباه يصيب الخفاش ، وبعد ذلك ينتقل للخنازير ، وفى بعض الأحوال ينتقل إلى الإنسان.
زار فريق منظمة الصحة العالمية معهد علوم الفيروسات في مدينة ووهان الصينية، حيث ظهرت أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على 3 أوامر تنفيذية متعلقة بالهجرة، معتبرا أنها تلغي قرارات سابقة أساءت لسمعة الولايات المتحدة مثل فصل الأطفال عن عائلاتها.
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، على تولي أليخاندرو مايوركاس منصب وزير الأمن الداخلي، بعدما رشحه الرئيس المنتخب جو بايدن لتولي تلك الحقيبة.
قرّر مؤسس أمازون الملياردير الأمريكي، جيف بيزوس، التنحي عن منصب الرئيس المدير العام للشركة هذا الصيف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث ليلاً| إصابة هاني أبوريدة بكورونا.. والصحة: صفر إصابات بمونديال اليد وانخفاض الحالات اليومية.. حنين حسام تخلع الحجاب.. حقيقة توقف الطيران للسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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