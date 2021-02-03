نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمرار تدريبات إعداد ميسرين جدد بـ4 محافظات لمشروع "نادي البحث عن وظيفة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب – الإدارة العامة للمشروعات فعاليات الدورة التدريبية لإعداد ميسرين جدد لمشروع "نادي البحث عن وظيفة" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وذلك للميسرين بمحافظات الإسكندرية، القليوبية، القاهرة والجيزة، والتى يتم تنفيذها خلال الفترة من 30 يناير حتى 4 فبراير 2021

يتم مشروع "أندية البحث عن وظيفة" داخل مراكز الشباب في إطار أنشطة مشروع "آفاق" الممول من قِبل المملكة الهولندية، من خلال ميسرين للأندية من العاملين بمديريات الشباب والرياضة.

ويستهدف مساعدة الشباب والفتيات الذين يرغبون في الحصول على وظيفة لائقة، عن طريق التدريب على متطلبات الحصول على فرصة عمل، ومنها كتابة السيرة الذاتية، اجتياز المقابلات الرسمية، التشبيك مع الشركات وكيفية العثور على مصادر الوظائف.

تم مناقشة المتدربين من الميسرين الجدد وتشجعيهم من خلال التأكيد على أهمية دورهم في مساعدة الشباب على كيفية الحصول على فرصة عمل من خلال اندية البحث عن وظيفة.