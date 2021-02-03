نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. مجلس النواب يستمع إلى بياني وزيري الكهرباء والإسكان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي اليوم الأربعاء، بياني وزيري، الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير الإسكان، للاستماع عن موقف كل وزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، حيث شهدت الجلسة العامة أمس الثلاثاء حضور وزير الأوقاف، ووزيرة التجارة والصناعة.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.