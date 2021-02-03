نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد من اليونسكو يطوف في عدد من المواقع التراثية بمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار وفد من اليونسكو ثلاث مناطق تراثية خلال اليومين الماضيين، وهي المناطق التي فيها نوع من التطوير أو الترميم أو نقل قطع أثرية.

وزار الوفد معابد الكرنك، وقد أظهرت الصور التي نشرت على صفحات العاملين بوزارة السياحة والآثار أن الوفد كان أمام الكباش التي تم نقل منها 4 تماثيل إلى ميدان التحرير، والكرنك من المواقع التراثية الهامة في مصر.

ثم زار الوفد كذلك شارع المعز لدين الله الفاطمي، والذي يعتبر أكبر متحف مفتوح في العالم، وهو الشارع الذي دائمًا ما يشهد حالة من الترميم والتطوير، وخصيصًا ما يتردد حاليًا عن تطوير ستشهده القاهرة التاريخية ككل، وهي ضمن المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي باليونسكو.

كما زار الوفد أيضًا سور مجرى العيون أحد أهم المشروعات لوزارة السياحة والآثار والذي يتم ترميمه وتطويره الآن تمهيدًا لتحويله إلى مزارًا سياحيًا رائدًا.

وعلمت الفجر من مصادر داخل وزارة السياحة والآثار أن الوفد سيزور المتحف المصري بالتحرير، ورددت المصادر أن زيارة الوفد للمتحف المصري سيرافق وزير السياحة والآثار فيها وفد اليونسكو، حيث يشهد المتحف خلال العامين الماضيين عمليات ترميم وتطوير، وكذلك نقل عدد من آثاره إلى المتحف الكبير.