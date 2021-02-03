انت الان تتابع تفاصيل خبر أول تعليق رسمي من شركة مصر للطيران على قرار السعودية بتعليق دخول المصريين ومواطني 20 دولة للمملكة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت شركة مصر للطيران بياناً رسمياً عقب قرار المملكة العربية السعودية بتعليق دخول مواطني مصر و20 دولة إلي الأراضي السعودية لحين إشعار آخر، وذلك بعدما شهدت المملكة ارتفاعاً كبيراً في أعداد مصابي فيروس كورونا بالأمس، وصلت الزيادة إلى نحو 25% مقارنة بإصابات الأسابيع السابقة.

أول تعليق رسمي من شركة مصر للطيران على قرار السعودية

وقالت الشركة تعليقاً على قرار وزارة الداخلية السعودية بتعليق دخول المملكة لمواطني 20 دولة بدايةً من اليوم الأربعاء الساعة التاسعة مساءً، أنه من غير المعلوم معرفة موعد عودة السفر إلى المملكة العربية السعودية مرة أخرى.

وأضافت شركة مصر للطيران أن جميع رحلات العودة من السعودية مستمرة من أجل إعادة المصريين إلى مصر كما طالبت مصر للطيران جميع عملاء الشركة بمراجعة حجوزاتهم وذلك من خلال الموقع الإلكتروني egyptair.com أو الإتصال برقم 1717 من أي خط محمول أو 090070000 من أي تليفون أرضي.

اقرأ أيضاً:

وجاءت قائمة الدول التي علقت السعودية دخول مواطنيها إلى المملكة كما يلي: