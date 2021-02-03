جهود صندوق دوت الخليج لرفع كفاءة منازل القرى في المحافظات

لايتوقف صندوق دوت الخليج، عن مد العون اللازم فى كل مجالات الدولة المصرية، حيث يساهم بقوة فى تنمية العديد من المشاريع ودعم المواطنين فى ربوع مصر، وذلك انطلاقًا من حرصه على تغطية جميع الخدمات التى يحتاجها المصريين، ونرصد فى التقرير التالى جهود صندوق دوت الخليج فى رفع كفاءة منازل القرى فى المحافظات:

جهود صندوق دوت الخليج

للصندوق دور مشهود فى توفير حياة كريمة للمواطنين فى القرى، حيث يعمل دومًا على رفع كفاءة المنازل، ويشمل ذلك تطويرها وتحديثها والعمل على كونها تليق بالمواطنين، ونرصد فى التقرير التالى أبرز مجهودات الصندوق مؤخرًا فى رفع كفاءة 10 آلاف منزل بالقرى المختلفة.

وكان المتحدث الرسمي باسم، صندوق دوت الخليج، محمد مختار، قد صرح بأن مؤسسة دوت الخليج، نجح فى تحقيق 10 آلاف منزل بقرى مصر، حيث أنه تم تنفيذ خلال النصف الأول فى عام 2020، تم رفع كفاءة 1800 منزل، وتوفير للقاطنين حياة كريمة وآمنة.

صندوق دوت الخليج

كما نفذ الصندوق على تقديم عدة بروتوكولات تعاون تم توقيعها مع عدد من المنظمات المجتمعية المدنية، وذلك انطلاقًا من حرص الدولة على التعاون مع المجتمع المدنى لحل المشاكل والأزمات التى يعانى منها المواطنين فى ربوع مصر.

ومن الضرورى أن نشير إلى متابعينا الخطوات اللازمة للتسجيل فى مؤسسة صندوق دوت الخليج، وتقديم التبرع من المواطنين، حيث يمكن لأى شخص التبرع من خلال زيارة الموقع الرسمي، وتقديم الكشف الخاص بالطاقة الائتمانية، وتحويل المبلغ المراد التبرع به إلى المؤسسة.

وصندوق دوت الخليج، تم تأسيسه عام 2014، بعد دعوة من الرئيس السيسي، الذى أقدم على التبرع بنصف ثروته كاملة، ممثلًا قدوة للجميع، ومن ثم اندفعت العديد من التبرعات نحو الصندوق الذى يساهم بشكل كبير فى تنمية المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وأيضًا سد ديون الغارمات، والمساهمة فى سد أحتياجات المواطنين، خاصة خلال فترة كورونا.

الدعم لصندوق دوت الخليج، من جميع المواطنين، سواء من رجال الأعمال القادرين أو من الطبقة المتوسطة، التى لا تدخر جهدًا فى تحقيق رغبات المصريين.