حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 4-2-2021

حظك اليوم برج الحمل الخميس 4/2/2021

مهنياً: أوضاعك المالية قد تهتز بعض الشيء بسبب كثرة الإنفاق غير المجدي،لا توقع أي وثيقة قبل أن تدقق في تفاصيلها وبنودها

عاطفياً: إذا رغبت في الزواج فهنيئاً لك شرط اختيار يوم يلي تاريخ ميلادك ولا يسبقه

صحياً: تتمتع بالحيوية والنشاط ويخيفك المرض وترفض أن ترقد طويلاً في الفراش

حظك اليوم برج الثور الخميس 4/2/2021

مهنياً: إنجازات متعددة تعطيك دفعاً إضافياً، وتساعدك على تخطي العقبات التي واجهتك سابقاً في العمل

عاطفياً: تتوق الى أحضان الحبيب وربّما تفتقد حنانه بسبب ظروف طارئة

صحياً: التعب الذي كنت تشكو منه في الماضي إنما كان ناتجاً من الملل وعدم الرضى في حياتك المهنية والعاطفية وليس من سبب عضوي

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 4/2/2021

مهنياً: حذار النزاعات والمواجهات وانتبه للتفاصيل، وتأنّ في اتصالاتك وفي توقيعك العقود او قيامك بمساع من أجل تسوية

عاطفياً: تحرز نجاحاً وتسوّي مشكلة أو خلافاً هذا الشهر وتصفو العلاقات ويكون القلب سعيداً

صحياً: الصفاء هو عنوان هذا اليوم على الصعيد الصحي والنفسي

حظك اليوم برج السرطان الخميس 4/2/2021

مهنياً: لا تسمح للأفكار السود بالتأثير في أدائك اليومي، كما لا يجوز تحميل نفسك أكثر مما تستطيع تحمّله

عاطفياً: تظهر بعض الآراء المختلفة أو المتناقضة من قبل احد الطرفين، ما يثير بلبلة ويدفعك الى الشعور بالخيبة

صحياً: تشعر بالحزن أو القلق، كما قد تشعر بالاضطراب وعدم القدرة على الإمساك بزمام الأمور

حظك اليوم برج الأسد الخميس 4/2/2021

مهنياً: كُن حريصًا على مصالحك، ولا تسمح لنفسك بارتكاب الأخطاء، لكن من الضروري أن تتحلّى بالهدوء والوعي الكامل

عاطفياً: تبدأ الامور بالتحسن بشكل كبير لدى الجميع، وأستطيع القول إنك تتعلق بالحبيب، وتشجع انفتاحك تجاهه

صحياً: إنّ السّهر يُضعف من عزيمتك كثيرًا ويبقيك في حال من الكسل

حظك اليوم برج العذراء الخميس 4/2/2021

مهنياً: تثق بنفسك وتشرق بجاذبية شديدة، تمارس سحراً وتستقطب التأييد، تشع بشخصية لافتة، يوم جميلة ومميز يحفزّك على الاجتهاد والمواظبة

عاطفياً: مهمّتك هذا اليوم تبديد مخاوف الحبيب وشكوكه، فقد حان الوقت لتحديد الاخطاء والإعتراف بها ثم بدء العمل على تصحيحها والعودة عنها

صحياً: عسر هضم بسبب الشراهة، ما عليك سوى التخفيف من الأكل

حظك اليوم برج الميزان الخميس 4/2/2021

مهنياً: يعِد هذا اليوم بمصالحة وبعودة الأمور الى نصابها شرط تقديم اعتذار او تنازل

عاطفياً: لا تقف حائرًا ولا تُخاطر بعلاقتك، بل شغّل عقلك واصغِ الى قلبك وحدسك

صحياً: خطر الكسور ومشاكل سمعية ووجع أسنان، جرب الوخر بالإبر

حظك اليوم برج العقرب الخميس 4/2/2021

مهنياً: تستعيد حماستك، تتمتع بسرعة بديهة وبقدرة على الاستيعاب وتحليل الأمور بذكاء حاد وتفرح بنتائج مفاوضات او تسويات

عاطفياً: أجد الظروف مناسبة جداً للتقارب ولإحياء الذكريات الجميلة، لذا كن ذكياً وحسّن علاقتك

صحياً: حب الطبيعة يدفعك إلى التوجه إلى أحضانها للمشي فيها والتخفيف عن نفسك

حظك اليوم برج القوس الخميس 4/2/2021

مهنياً: يحمل اليك هذا اليوم آفاقاً واسعة من الحب والازدهار والتطلعات المستقبلية وتتاح لك فرصة كبيرة لتوطيد الصلة

عاطفياً: لماذا تضيّع عليك فرصة ثمينة للتقرّب من الحبيب؟ إن اليوم مناسب لتعزيز الحياة العاطفية وتقوية الروابط

صحياً: تتمتع بالحيوية المطلوبة للقيام بمختلف الأنشطة التي تعود على الصحة بالعافية

حظك اليوم برج الجدي الخميس 4/2/2021

مهنياً: لا رغبة لك في مضايقة الآخرين، إنما لكل شيء حدود إذا طالتك الأمور مباشرة

عاطفياً: أجواء ممتازة تحيط بك وبالشريك جميع الجوانب، ما يفتح الطريق أمامكا نحو مستقبل أفضل

صحياً: لا تهمل ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية

حظك اليوم برج الدلو الخميس 4/2/2021

مهنياً: تملك افكاراً قوية وقدرة جيدة على الاقناع، تحلق بجاذبية لا تضاهى وتعيش نجاحاً ايجابياً ومطمئناً على مختلف الصعد

عاطفياً: تتحمّس للقيام بنشاطات مشتركة مع الحبيب وتتمتّع بتعاطفه وتجاوبه معك

صحياً: أمنح نفسك أكبر قدر ممكن الراحة يعيد إليك صفاء الذهن والقوة البدنية

حظك اليوم برج الحوت الخميس 4/2/2021

مهنياً: عليك أن تتجنب الأنانية في التعامل مع الآخرين، وهذا تكون له انعكاسات إيجابية على مستقبلك

عاطفياً: عليك أن توضح أمراً الحبيب بشأن ما حدث أخيراً، وأن تفتح أوراقاً أردتها مستورة إنما لفترة محددة

صحياً: تعالج مشكلة صحية طارئة، ويطلب إليك أن تكون صاحب إرادة قوية