حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 4-2-2021

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حظك اليوم برج الحمل الخميس 4/2/2021
مهنياً: أوضاعك المالية قد تهتز بعض الشيء بسبب كثرة الإنفاق غير المجدي،لا توقع أي وثيقة قبل أن تدقق في تفاصيلها وبنودها
عاطفياً: إذا رغبت في الزواج فهنيئاً لك شرط اختيار يوم يلي تاريخ ميلادك ولا يسبقه
صحياً: تتمتع بالحيوية والنشاط ويخيفك المرض وترفض أن ترقد طويلاً في الفراش
حظك اليوم برج الثور الخميس 4/2/2021
مهنياً: إنجازات متعددة تعطيك دفعاً إضافياً، وتساعدك على تخطي العقبات التي واجهتك سابقاً في العمل
عاطفياً: تتوق الى أحضان الحبيب وربّما تفتقد حنانه بسبب ظروف طارئة
صحياً: التعب الذي كنت تشكو منه في الماضي إنما كان ناتجاً من الملل وعدم الرضى في حياتك المهنية والعاطفية وليس من سبب عضوي
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 4/2/2021
مهنياً: حذار النزاعات والمواجهات وانتبه للتفاصيل، وتأنّ في اتصالاتك وفي توقيعك العقود او قيامك بمساع من أجل تسوية
عاطفياً: تحرز نجاحاً وتسوّي مشكلة أو خلافاً هذا الشهر وتصفو العلاقات ويكون القلب سعيداً
صحياً: الصفاء هو عنوان هذا اليوم على الصعيد الصحي والنفسي
حظك اليوم برج السرطان الخميس 4/2/2021
مهنياً: لا تسمح للأفكار السود بالتأثير في أدائك اليومي، كما لا يجوز تحميل نفسك أكثر مما تستطيع تحمّله
عاطفياً: تظهر بعض الآراء المختلفة أو المتناقضة من قبل احد الطرفين، ما يثير بلبلة ويدفعك الى الشعور بالخيبة
صحياً: تشعر بالحزن أو القلق، كما قد تشعر بالاضطراب وعدم القدرة على الإمساك بزمام الأمور
حظك اليوم برج الأسد الخميس 4/2/2021
مهنياً: كُن حريصًا على مصالحك، ولا تسمح لنفسك بارتكاب الأخطاء، لكن من الضروري أن تتحلّى بالهدوء والوعي الكامل
عاطفياً: تبدأ الامور بالتحسن بشكل كبير لدى الجميع، وأستطيع القول إنك تتعلق بالحبيب، وتشجع انفتاحك تجاهه
صحياً: إنّ السّهر يُضعف من عزيمتك كثيرًا ويبقيك في حال من الكسل
حظك اليوم برج العذراء الخميس 4/2/2021
مهنياً: تثق بنفسك وتشرق بجاذبية شديدة، تمارس سحراً وتستقطب التأييد، تشع بشخصية لافتة، يوم جميلة ومميز يحفزّك على الاجتهاد والمواظبة
عاطفياً: مهمّتك هذا اليوم تبديد مخاوف الحبيب وشكوكه، فقد حان الوقت لتحديد الاخطاء والإعتراف بها ثم بدء العمل على تصحيحها والعودة عنها
صحياً: عسر هضم بسبب الشراهة، ما عليك سوى التخفيف من الأكل
حظك اليوم برج الميزان الخميس 4/2/2021
مهنياً: يعِد هذا اليوم بمصالحة وبعودة الأمور الى نصابها شرط تقديم اعتذار او تنازل
عاطفياً: لا تقف حائرًا ولا تُخاطر بعلاقتك، بل شغّل عقلك واصغِ الى قلبك وحدسك
صحياً: خطر الكسور ومشاكل سمعية ووجع أسنان، جرب الوخر بالإبر
حظك اليوم برج العقرب الخميس 4/2/2021
مهنياً: تستعيد حماستك، تتمتع بسرعة بديهة وبقدرة على الاستيعاب وتحليل الأمور بذكاء حاد وتفرح بنتائج مفاوضات او تسويات
عاطفياً: أجد الظروف مناسبة جداً للتقارب ولإحياء الذكريات الجميلة، لذا كن ذكياً وحسّن علاقتك
صحياً: حب الطبيعة يدفعك إلى التوجه إلى أحضانها للمشي فيها والتخفيف عن نفسك
حظك اليوم برج القوس الخميس 4/2/2021
مهنياً: يحمل اليك هذا اليوم آفاقاً واسعة من الحب والازدهار والتطلعات المستقبلية وتتاح لك فرصة كبيرة لتوطيد الصلة
عاطفياً: لماذا تضيّع عليك فرصة ثمينة للتقرّب من الحبيب؟ إن اليوم مناسب لتعزيز الحياة العاطفية وتقوية الروابط
صحياً: تتمتع بالحيوية المطلوبة للقيام بمختلف الأنشطة التي تعود على الصحة بالعافية
حظك اليوم برج الجدي الخميس 4/2/2021
مهنياً: لا رغبة لك في مضايقة الآخرين، إنما لكل شيء حدود إذا طالتك الأمور مباشرة
عاطفياً: أجواء ممتازة تحيط بك وبالشريك جميع الجوانب، ما يفتح الطريق أمامكا نحو مستقبل أفضل
صحياً: لا تهمل ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية
حظك اليوم برج الدلو الخميس 4/2/2021
مهنياً: تملك افكاراً قوية وقدرة جيدة على الاقناع، تحلق بجاذبية لا تضاهى وتعيش نجاحاً ايجابياً ومطمئناً على مختلف الصعد
عاطفياً: تتحمّس للقيام بنشاطات مشتركة مع الحبيب وتتمتّع بتعاطفه وتجاوبه معك
صحياً: أمنح نفسك أكبر قدر ممكن الراحة يعيد إليك صفاء الذهن والقوة البدنية
حظك اليوم برج الحوت الخميس 4/2/2021
مهنياً: عليك أن تتجنب الأنانية في التعامل مع الآخرين، وهذا تكون له انعكاسات إيجابية على مستقبلك
عاطفياً: عليك أن توضح أمراً الحبيب بشأن ما حدث أخيراً، وأن تفتح أوراقاً أردتها مستورة إنما لفترة محددة
صحياً: تعالج مشكلة صحية طارئة، ويطلب إليك أن تكون صاحب إرادة قوية
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