الحريري يتوجه الى القاهرة للقاء الرئيس السيسي

غادر رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، بلاده، متوجهًا إلى مصر، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من المسؤولين.

ووفقًا للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، من المقرر أن يلتقي الحريري أيضًا وزير الخارجية سامح شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ويجري معهم محادثات تتناول المستجدات والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

يذكر أن السفير المصري في بيروت ياسر علوي، سلم أمس الثلاثاء، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره اللبناني ميشال عون، عبّر فيها عن تمنياته للبنان بدوام التقدم والازدهار.

ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في رسالته الرئيس عون إلى دعم بلاده لترشيح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لولاية ثانية "من أجل خدمة القضايا العربية، وذلك على ضوء مسيرته الممتدة في العمل العام والتمثيل الدبلوماسي، فضلا عن الجهد الذي بذله أبو الغيط خلال السنوات الماضية للحفاظ على العمل العربي المشترك وتعزيز التواصل مع القوى الدولية ومنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى دفاعا عن القضايا العربية" بحسب موقع قناة آل بي سي.

وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في رسالته إلى عدم وضوح للرؤية بعد بالنسبة إلى إمكانية عقد القمة العربية في موعدها حتى تضطلع بمسؤولياتها تجاه هذه المسألة نظرا لظروف جائحة "كورونا".

وتطرقت المباحثات بين الرئيس عون والسفير علوي إلى الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والعلاقات اللبنانية - المصرية وسبل تعزيزها في المجالات كافة.