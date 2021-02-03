صدور العدد العاشر من «نشرة مركز المعلومات»

صدر اليوم الأربعاء، العدد العاشر من «نشرة مركز المعلومات»، والتي تتناول مجموعة من أهم التقارير والمقالات والتحليلات والأحداث المهمة محليًا وعالميًا، كان أبرزها:

• الحكومة تهنئ "معلومات الوزراء" لوجوده ضمن أفضل 20 مركز فكر بالعالم في التعامل مع كورونا

• Pfizer تتوقع تحقيق مبيعات تقدر بحوالي 15 مليار دولار هذا العام من لقاح كورونا

•لقاح Sputnik V الروسي يثبت فعاليتة بنسبة 92٪

• أسعار النفط تبلغ ذروة 12 شهرا بينما يكبح كبار المنتجين الإنتاج

آراء وتحليلات دولية

الاقتصاد المصري هو الوحيد الذي حقق نموًّا إيجابيًّا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2020

استطلاع اليوم

• 55 % من الأمريكيين أبدوا موافقتهم على أداء "جو بايدن" في منصبه كرئيس للولايات المتحدة

إنفوجرافيك

• أداء ميزان المدفوعات المصري

مؤشرات وتحليلات

• تحليل موقف مصر في مؤشر مخاطر المناخ العالمي 2021

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