ليك وعليك..خد بالك عداد الكهرباء بيسجلك

العداد مسبوق الدفع يستطيع أن يسجل جميع الأحداث التى يتعرض لها سواء عند محاولة فتح الغطاء أو التلاعب به، وكذلك يساعدك فى تسجيل ضعف البطارية او قرب انتهاء الرصيد وكذلك تسجيل استهلاك الكهرباء شهريا لمدة تصل الى سنة كاملة.

ويقدم دوت الخليج لقرائه الحالات التى يقوم العداد بتسجيلها وهى ..

الحالات التى يسجلها ضدك هى ..

فتح غطاء الروزيتة وهى مكان بربط أسلاك التوصيل ، فإن العداد يسجل هذا بالوقت والتاريخ وكمية الطاقة المستهلكة فى ذلك الوقت وعدد مرات فتح الغطاء .

فتح غطاء العداد ، وعدم التوازن ويعنى عدم التوازن بين التيار المار فى سلك الكهرباء " الوجه " والتيار المار فى سلك التعادل " رجوع التيار "

الحالات التى يسجلها لمساعدتك هى ..

ضعف البطارية ويظهر إنذار مرئى من خلال ظهور علامة البطارية على الشاشة

تحديد أكثر من قيمة قصوى للحمل على مدار اليوم

فترة السماح " الوقت الصديق " لن يحدث فصل للتيار فى فترات السماح "أثناء الليل وأوقات العطلات الرسمية "

قيمة الرصيد فى فترة السماح والوقت الصديق وتحديد قيمة الرصيد الممكن استخدامه الى ان تتم عملية الشحن وتحديد الفترة الزمنية فى حالة الوقت الصديق

انذار مسبق بالفصل يظهر هذا الحدث فى حالة تناقص قيمة الشحن ووصولها الى القيمة التى تم اعدادها على البرنامج مسبقا مثلا باقى 10% من قيمة الشحن يطلق انذار صوتى وضوئى لتنبيه المشترك.

تسجيل الاستهلاك الشهر الحالى والشهر الماضى والاحتفاظ بالاستهلاك لآخر 12 شهر سابق