الاتحاد العام للمصريين بالسعودية: لن يكون هناك عالقون بعد تعليق الرحلات للمملكة

صرح عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية بأنه لن يكون هناك مشكلة فيما يخص كلمة عالقين بالمقيمين أو الزائرين المصريين بالسعودية بعد قرار تعليق دخول المملكة العربية السعودية لعشرين دولة من ضمنها مصر ابتداءً من الساعة 9 مساء ابيوم الأربعاء وذلك وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل وزارة الصحة السعودية للسيطرة على فيروس كورونا (كوفيد19) وللمحافظة على الوضع الوبائي والصحة العامة في المملكة.
وأوضح أن الرحلات المغادرة من المملكة العربية السعودية إلى جمهورية مصر العربية لن تتوقف حسب جدولة الرحلات من قبل خطوط الطيران المختلفة ولن يسمح بمغادرة المملكة أو دخول مصر إلا بعد عمل مسحة لفيروس كورونا بالمملكة تفيد أن الشخص المغادر غير مصاب ( سلبية المسحة) وذلك وفقًا للإجراءات الوقائية والإحترازية المعمول بها بالدولتين .
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