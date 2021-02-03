تسجيل قراءة الغاز وسداد قيمة فاتورة الغاز الطبيعي

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محمد سياف - ابو ظبي - تسجيل قراءة الغاز الطبيعي من خلال الإنترنت دون الحاجة إلى قارئ، ففي السابق ينتظر المواطنين وصول القارئ لتسجيل قراءة عداد الغاز، ولكن الآن ونظراً للظروف الجديدة وفرت شركة الغاز موقع إلكتروني لكي يستطيع المواطنين تسجيل قراءة العداد ويمكنهم أيضاً الاستعلام عن قيمة فاتورة الغاز الطبيعي وسدادها.

تسجيل قراءة الغاز الطبيعي من خلال الإنترنت

يتمكن المواطنين الآن تسجيل قراءة عداد الغاز من البيت دون الحاجة إلى الذهاب شركة الغاز ومن خلال الموقع يستطيع المواطن تسجيل القراءة والاستعلام عن قيمة فاتورة الغاز الطبيعي من خلال الدخول على موقع شركة الغاز الطبيعي وتسجيل القراءة.

كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي

أوضح شركة الغاز الطبيعي بأنه يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز في الفترة من تاريخ يوم واحد في الشهر وحتى يوم 15 من نفس الشهر ويتمكن المواطن من سداد قيمة فاتورة الغاز الطبيعي من خلال الإنترنت من يوم 6 في الشهر.

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي

هناك عدة طرق مختلفة لتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي من المنزل من خلال