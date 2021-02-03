المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يعلن موعد ميلاد شهر رجب

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هلال شهر رجب سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة وست دقائق مساءً، يوم الخميس 29 من جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 / 2/ 2021 م «يوم الرؤية».

وأضاف بيان المعهد، أنه يلاحظ أن الهلال الجديد لن يولد في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية في نفس اليوم ماعدا داكار بالسنغال.

ويغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) في مكة المكرمة بــ 15 دقيقة، وفي القاهرة بــت 18 دقيقة، وفي المحافظات يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين 14 - 19 دقيقة.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم «يوم الرؤية» بمدد تتراوح بين «2 - 26 دقيقة»، وبذلك يكون يوم الجمعة 12 / 2/ 2021 م هو المتمم لشهر جمادى الآخرة 1442 هـ، وتكون غرة شهر رجب 1442 ه فلكياً يوم السبت 13 / 2/ 2021.