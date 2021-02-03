سعد الحريري يصل القاهرة في زيارة للقاء الرئيس السيسي

وصل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الأربعاء، سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية المكلف ، في زيارة للبلاد يلتقى خلالها عدد من المسؤولين للتشاور حول ملف أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، خاصة في وجود حرص مصرى على تقريب وجهات النظر بين كافة المكونات اللبنانية .

قالت مصادر مطلعة بالمطار ، وصل الحريري علي طائرة خاصة ، وتم استقباله والوفد المرافق له باستراحة كبار الزوار الحكومية ، وانهاء اجراءات وصوله .

كان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون قد تسلم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي نقلها السفير المصري في بيروت الدكتور ياسر علوي ، عبّر خلالها الرئيس السيسي عن تمنياته للبنان بدوام التقدم والازدهار.

وتضمنت رسالة الرئيس السيسى طلب دعم لبنان ، لترشيح الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط لولاية ثانية ، من اجل خدمة القضايا العربية وذلك على ضوء مسيرته الممتدة في العمل العام والتمثيل الدبلوماسي، فضلا عن الجهد الذي بذله أبو الغيط خلال السنوات الماضية للحفاظ على العمل العربي المشترك ، وتعزيز التواصل مع القوى الدولية ومنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى دفاعا عن القضايا العربية .

ونوه الرئيس السيسي في رسالته – بحسب بيان صحفى للرئاسة اللبنانية - بإدارة أبو الغيط الرشيدة للجامعة العربية ومواردها البشرية والمالية ، وهي العوامل التي أرى انها تؤهله لقيادة الجامعة خلال المرحلة المقبلة.