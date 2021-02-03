انت الان تتابع تفاصيل خبر سعر الذهب مباشر اليوم الأربعاء 3 فبراير 20201 وعيار 21 يواصل النزيف والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا سعر الذهب مباشر اليوم الأربعاء 3 فبراير 20201، وذلك بعد التراجع الذي شهده منذ تعاملات أمس الثلاثاء، وذلك نتيجة تأثر أسعار الذهب في مصر بتراجع سعر الأوقية عالمياً ببورصة لندن، مما أدى إلى تراجع سعر الذهب اليوم في مصر.

سعر الذهب مباشر اليوم الأربعاء 3 فبراير 20201

حيث انخفضت سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية بنحو 7 دولار، لتتراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة في مصر، فالذهب يتأثر بالأسعار العالمية وبأي أزمات داخلية أو خارجية، بالإضافة إلى تأثره بأسعار الدولار.

هذا وتختلف أسعار الذهب في محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، بحسب المكان ونوعية الذهب والمصنعية على الجرام والتي تتراوح ما بين 7 إلى 10%، وجاء سعر الذهب مباشر اليوم الأربعاء 3 فبراير 20201 وفق ما يلي.

الوحدة السعر بالجنيه المصري سعر الذهب عيار 24 923 إلى 926 سعر الذهب اليوم عيار 22 846 إلى 849 سعر الذهب مباشر عيار 21 808 إلى 810 سعر الذهب الآن عيار 18 693 إلى 694 أسعار الذهب عيار 14 539 إلى 540 أسعار الذهب الآن عيار 12 462 إلى 463 سعر الأوقية 28,719 إلى 28,790 سعر الجنيه الذهب 6,464 إلى 6,480 سعر كيلو الذهب 923,429 إلى 925,714

اقرأ أيضاً:

كما توقع رئيس شعبة المعادن بالغرفة التجارية، ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال عام 2021، وذلك بسبب انخفاض أسعار الدولار، ووجود انفراجة محتملة لأزمة فيروس كورونا، خاصةً مع ظهور العديد من اللقاحات للفيروس.