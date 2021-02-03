أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 3-2-2021، يهتم عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال بأسعار العملات وآخر التطورات التي يهدها سوق العملة، نظرًا لتأثيرها على الكثير من القطاعات والأعمال المختلفة، ليتأثر بها رجال الأعمال.

دوت الخليج يرصد متوسط أسعار السوق الخاص بالعملات العربية والأجنبية بالجنيه المصري وفق أخر تحديث نشره البنك المركزي المصري.



متوسط أسعار السوق للعملات العربية والأجنبية بالجنية المصرى





سجل متوسط سعر الدولار أمام نظيره الجنيه المصري مستوى 15.67 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع.

بلغت مستويات سعر العملة الأوروبية اليورو مقابل الجنيه المصري عند مستوي 18.93 جنيه للشراء، 19.05 جنيه للبيع.

والين الياباني بلغ سعر الشراء لـ 14.94، وسعر البيع 15.04 جنيه.

وصل سعر الجنيه الإسترلينى إلى 21.48 جنيه للشراء، 21.62 جنيه للبيع.

أما اليوان الصيني وصل سعر الشراء لـ 2.42 جنيه، و2.44 للبيع.

بينما وصل سعر الفرنك السويسري للشراء 17.51جنيه، وللبيع 17.62 جنيه.

متوسط أسعار السوق للعملات العربية بالجنيه المصرى وفق البنك المركزي

بلغ سعر الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و للبيع 4.206 جنيه.

فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.26 جنيه للشراء، و 4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتى 51.72 جنيه للشراء، وسعر البيع 52.18 جنيه.

ووصل سعر الريال العماني وفق أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي المصري إلى 40.67 جنيه للشراء، و41.029 للبيع.