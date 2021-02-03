أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 3-2-2021 في الأسواق

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 3-2-2021، تهتم ربة المنزل بالبحث عن أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق قبل التوجه إلى السوق، كي لا تقع فريسة لإستغلال وجشع التجار الذين يعملون على رفع الأسعار دون مبرر.

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في الأسواق، لتهدأ وتستكين في محاولة لإعطاء المواطنين فرصة لإتمام عملية الشراء التي تأثرت وتراجعت كثيرًا خلال الفترات الماضية، بسبب ارتفاع أسعار العديد من الخضروات والفاكهة.

أسعار الخضروات اليوم في الأسواق