مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

تقام اليوم عدد من المباريات الهامة في مختلف الدوريات بجميع أنحاء العالم. وتستمر اليوم منافسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١، وأهمها مباراة إنبي ضد بيراميدز، وإليكم جدول بأهم مباريات اليوم

مباريات الدورى المصرى المقاصة vs الاتحاد 17:00 إنبى vs بيراميدز 17:00 طلائع الجيش vs المقاولون 17:00 الإسماعيلى vs سموحة 19:30 مباريات الدورى الإنجليزى اليوم بيرنلى vs مانشستر سيتى 20:00 فولهام vs ليستر سيتى 20:00 ليدز يونايتد vs إيفرتون 21:00 أستون فيلا vs وست هام يونايتد 22:15 ليفربول vs برايتون مباريات الدورى الفرنسى اليوم بوردو vs ليل 20:00 ميتز vs مونبلييه 20:00 رين vs لوريان 20:00 ستاد ريمس vs أنجيه 20:00 موناكو vs نيس 22:00 باريس سان جيرمان vs نيم أولمبيك 22:00 ديجون vs ليون 22:00 سانت إيتيان vs نانت 22:00 لانس vs مارسيليا 22:00 الدورى التونسى الترجى الرياضى vs النادى البنزرتى 16:00 كأس إيطاليا نابولى vs أتالانتا 21:45 كأس إسبانيا ليفانتى vs فياريال 20:00 غرناطة vs برشلونة 20:00 بطولة إفريقيا للمحليين مالى vs غينيا 17:00 المغرب vs الكاميرون 21:00

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