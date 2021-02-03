أحمد ونهى يثيران الغرائز بفيديوهات على "يوتيوب"

قصة أحمد ونهى التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، جراء انتشار العديد من الفيديوهات الخارجة والمتنافية مع الآداب العامة للمجتمع المصري.

سادت حالة من الغضب العارمة بين المواطنين بسبب تلك الفيديوهات التي تفاقمت خلال الفترة الماضية، حيث بدأت بمقاطع فيديو فتيات التيك توك الذين وضعوا خلف القضبان لتأخذ كلًا منهن العقاب الذي يتناسب مع ما بدر منها، ليتطور الأمر ويصل إلى جريمة آخرى بين أحمد ونهى الذين نشروا العديد من المقاطع الخادشة للحياء على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

قصة أحمد ونهى

شهدت مدينة حوش عيسى في محافظة البحيرة، حالة من الغضب بين الأهالي، بسبب الشاب الذي يدعى "أحمد" والفتاة التي ظهرت معه في مقاطع الفيديو الإباحية والتي تدعى "نهى"، ما دفع أحد الأهالي للتقدم ببلاغ إلى مباحث الإنترنت لمنع انتشار تلك الفيديوهات وإغلاق القناة الخاصة بهم لحماية الأسر المصرية.