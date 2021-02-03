أحمد ونهى يثيران الغرائز بفيديوهات على "يوتيوب"

أحمد ونهى- ارشيفية
قصة أحمد ونهى التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، جراء انتشار العديد من الفيديوهات الخارجة والمتنافية مع الآداب العامة للمجتمع المصري.
سادت حالة من الغضب العارمة بين المواطنين بسبب تلك الفيديوهات التي تفاقمت خلال الفترة الماضية، حيث بدأت بمقاطع فيديو فتيات التيك توك الذين وضعوا خلف القضبان لتأخذ كلًا منهن العقاب الذي يتناسب مع ما بدر منها، ليتطور الأمر ويصل إلى جريمة آخرى بين أحمد ونهى الذين نشروا العديد من المقاطع الخادشة للحياء على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
قصة أحمد ونهى
شهدت مدينة حوش عيسى في محافظة البحيرة، حالة من الغضب بين الأهالي، بسبب الشاب الذي يدعى "أحمد" والفتاة التي ظهرت معه في مقاطع الفيديو الإباحية والتي تدعى "نهى"، ما دفع أحد الأهالي للتقدم ببلاغ إلى مباحث الإنترنت لمنع انتشار تلك الفيديوهات وإغلاق القناة الخاصة بهم لحماية الأسر المصرية.
وسرعان ما استجابت الجهات الأمنية، ليتبين من التحريات، أن مقطع الفيديو يؤدي فيه شاب وفتاة "أحمد ونهى" دورًا تمثيليًا إباحيًا صريحًا، وهما يرتديان الملابس ويتبادلان القبلات الحارة.
القبض على أحمد ونهى
استطاعت الأجهزة الأمنية تحديد هوية المتهمين اللذين ظهرا في الفيديو المنتشر على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكدين أن المحتوى المقدم من قبل المتهمين جنسي صريح ينافى مع الآداب العامة.
وأشار العديد من جيرانهم، إلى أن ما يفعله المتهمان وينشرانه على صفحاتهما وقناة يوتيوب خاصة بهما، الهدف منها زيادة المتابعة والشهرة، حتى يتمكنا من جني مبالغ هائلة من خلال تحقيق نسب مشاهدة عالية.
لاقى كلًا من "أحمد ونهى" هجومًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، فضلًا عن العديد من المطالبات بحبسهما ليكونا عبرة لمن تسول له نفسه تكرار ما فعلوه.
الجدير بالذكر، أن تلك الواقعة ليست الأولى من نوعها إلا أن تلك المرة مختلفة إلى حد كبير، وذلك بسبب تواجد الثنائي أحمد ونهى في إحدى القرى البسيطة والتي تتمسك بالقيم الأخلاقية، إلا أنهما لن ينظرا خلفهما وبدأ تنفيذ مخططهم لجني الأموال بتلك الطريقة البشعة.
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