موعد مباراة ليفربول وبرايتون اليوم والتشكيل المتوقع

يدخل فريق ليفربول مباراته اليوم الأربعاء أمام فريق برايتون والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً.
ويحتل الريدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، وقد خاض الفريق 21 مباراة فاز في 12 منهم وتعادل في 5، وتعرض الفريق حتى الآن لأربع هزائم.
أما نادي برايتون يحتل المركز 17 في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، و فاز على توتنهام في الجولة الماضية في مفاجأة قوية، و خاض الفريق 21 مباراة وفاز في 4 وتعادل 9 وخسر 8.
تشكيل ليفربول المتوقع في مباراة اليومتشكيل ليفربول المتوقع:
في حراسة المرمي: أليسون
خط الدفاع: أندرو روبرتسون ،جوردان هندرسون ، ناثانيل فيليبس ، ترينت أليكساندر آرنولد
خط الوسط: تياجو ، جورجينيو فاينالدوم - كورتيس جونز
الهجوم: ديفوك أوريجي ، روبيرتو فيرمينو ، محمد صلاح
تشكيل برايتون المتوقع:
في حراسة المرمي: روبيرت سانشيز
خط الدفاع:آدم ويبستر ، لويس دانك ، بن وايت
خط الوسط: سولي مارش ، يفيس بيسوما ،باسكال جروس ، جويل فيلتمان
خط الهجوم: أليكسيس ماك أليستر ، لياندرو تروسارد، نيل موباي .
الجدير بالذكر أن يغيب عن صفوف برايتون عدد من اللاعبين أيضًا بداعي الإصابة، هم أندوني ولامبتي وداني ويلبيك وعلي رضا جاهان بخش وجيسون ستيل،بينما يغيب عن فريق ليفربول عدد من اللاعبين للإصابة، هم ديوجو جوتا وفيرجيل فان دايك وجو جوميز وجويل ماتيب أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم مساء أمس الاثنين أن مدافعه جويل ماتيب سيغيب عن صفوفه حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في الكاحل.
وتعرض ماتيب للإصابة خلال الشوط الأول من مباراة ليفربول أمام توتنهام قبل أيام، وقد أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشخيص إصابة اللاعب.
وقال كلوب في تصريحات لموقع نادي ليفربول :"لسوء الحظ، تبين لنا الآن، بعد أن نظر الجميع للأمر، أن جويل سيغيب حتى نهاية الموسم."
وأضاف :"لكنه سيكون جاهزا مع بدء فترة الاستعداد للموسم الجديد."
وشكلت إصابة ماتيب ضربة جديدة لدفاع ليفربول، حيث يغيب عنه بالفعل فيرجيل فان دايك وجو جوميز لفترة طويلة، وساديو ماني وجيمس ميلنر.
وكانت اخر مواجهات فريق ليفربول أمام فريق وست هام والتي انتهت بنتيجة 3/1لصالح الريدز وأحرز هدفين اللاعب الدولي محمد صلاح،بينما اخر مواجهات فريق برايتون كان أمام فريق توتنهام والتي انتهت بنتيجة 1/0 لصالح برايتون.
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