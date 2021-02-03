موعد مباراة ليفربول وبرايتون اليوم والتشكيل المتوقع

يدخل فريق ليفربول مباراته اليوم الأربعاء أمام فريق برايتون والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً.

ويحتل الريدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، وقد خاض الفريق 21 مباراة فاز في 12 منهم وتعادل في 5، وتعرض الفريق حتى الآن لأربع هزائم.

أما نادي برايتون يحتل المركز 17 في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، و فاز على توتنهام في الجولة الماضية في مفاجأة قوية، و خاض الفريق 21 مباراة وفاز في 4 وتعادل 9 وخسر 8.

تشكيل ليفربول المتوقع في مباراة اليوم

تشكيل ليفربول المتوقع:في حراسة المرمي: أليسونخط الدفاع: أندرو روبرتسون ،جوردان هندرسون ، ناثانيل فيليبس ، ترينت أليكساندر آرنولدخط الوسط: تياجو ، جورجينيو فاينالدوم - كورتيس جونزالهجوم: ديفوك أوريجي ، روبيرتو فيرمينو ، محمد صلاح

تشكيل برايتون المتوقع:

في حراسة المرمي: روبيرت سانشيز

خط الدفاع:آدم ويبستر ، لويس دانك ، بن وايت

خط الوسط: سولي مارش ، يفيس بيسوما ،باسكال جروس ، جويل فيلتمان

خط الهجوم: أليكسيس ماك أليستر ، لياندرو تروسارد، نيل موباي .

الجدير بالذكر أن يغيب عن صفوف برايتون عدد من اللاعبين أيضًا بداعي الإصابة، هم أندوني ولامبتي وداني ويلبيك وعلي رضا جاهان بخش وجيسون ستيل،بينما يغيب عن فريق ليفربول عدد من اللاعبين للإصابة، هم ديوجو جوتا وفيرجيل فان دايك وجو جوميز وجويل ماتيب أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم مساء أمس الاثنين أن مدافعه جويل ماتيب سيغيب عن صفوفه حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في الكاحل.