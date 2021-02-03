ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-2-2021 في السوق المصري

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-2-2021 ارتفعت من جديد في الأسواق بقيمة جنيهين، وذلك على خلفية صعود سعر الذهب عالميًا من 1833 إلي 1838 دولار للأونصة، وهو ما ينعكس على سعر الذهب في السوق المصري.

دوت الخليج يرصد أسعار الذهب في سوق الصاغة وفقًا لآخر تحديث، حيث يهتم العديد من المواطنين والمستثمرين على السواء بأسعار الذهب في مصر، وكذلك فئة الشباب المقبلين على الزواج.

أسعار الذهب في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 الذي يعد الأكثر مبيعًا في مصر 810 جنيهات للجرام، مع توقعات بتغيرات أخري في أسعار المعدن النفيس خلال الساعات القادمة.

ووصل سعر عيار 18 إلى 696 جنيها للجرام، وبلغ الذهب عيار 24 سعر 925.25 جنيه، ويسجل الجنيه الذهب 6840 جنيها، وهى الأسعار التى يتم البيع بها للمستهلكين دون إضافة ما يسمى بسعر المصنعية.

سعر الذهب عالميًا