ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-2-2021 في السوق المصري

سعر الذهب الان- ارشيفية
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-2-2021 ارتفعت من جديد في الأسواق بقيمة جنيهين، وذلك على خلفية صعود سعر الذهب عالميًا من 1833 إلي 1838 دولار للأونصة، وهو ما ينعكس على سعر الذهب في السوق المصري.
أسعار الذهب في مصر
سجل سعر الذهب عيار 21 الذي يعد الأكثر مبيعًا في مصر 810 جنيهات للجرام، مع توقعات بتغيرات أخري في أسعار المعدن النفيس خلال الساعات القادمة.
ووصل سعر عيار 18 إلى 696 جنيها للجرام، وبلغ الذهب عيار 24 سعر 925.25 جنيه، ويسجل الجنيه الذهب 6840 جنيها، وهى الأسعار التى يتم البيع بها للمستهلكين دون إضافة ما يسمى بسعر المصنعية.
سعر الذهب عالميًا
تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدد من العوامل المختلفة منها تحرك سعر اونصة الذهب عالميًا، وكذلك سعر الدولار في السوق المصرفي، إضافة إلى عوامل العرض والطلب، فضلًا عن إضافة المصنعية التي تتغير من محل إلى آخر ومن محافظة إلى الآخرى.
أسعار الذهب اليوم في مصر تتغير بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصه العالمية، نتيجة شراء المعدن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.
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