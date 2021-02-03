جدة - نرمين السيد - قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم التشغيل التجريبى لخط مواصلات خارجى جديد من مدينة بدر إلى محطة انتظار ساحة قسم الخليفة بالسيدة عائشة، لينضم لباقى خطوط شبكة النقل العاملة بالمدينة بالتعاون مع مجلس الأمناء.





وأوضح المهندس عمار مندور فى بيان اليوم الأربعاء، أن مسار خط الأتوبيس الجديد يبدأ من "محطة الأتوبيس الرئيسية مرورا بالجامعة الروسية - طريق السويس - الدائرى - زهراء مدينة نصر - الحى العاشر- الحى السابع - جامعة الأزهر بنات - نادى السكة - مزلقان الدويقة - منشأة ناصر - وينتهى بمحطة انتظار ساحة قسم الخليفة بالسيدة عائشة". وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أن ذلك يأتى استمرارا للجهود المبذولة فى دفع حركة التنمية بالمدينة، وفى اطار التعاون المثمر والبناء بين جهاز مدينة بدر ومجلس أمناء المدينة، والسعى الدائم لاستكمال منظومة نقل تخدم سكان المدينة والوصول بخدمة النقل الخارجى لجميع أنحاء القاهرة.​

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشغيل خط مواصلات جديد من مدينة بدر إلى السيدة عائشة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.