جولة ميدانية لرئيس الوزراء بالعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - يجرى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية فى العاصمة الإدارية الجديدة للوقوف على آخر الأعمال بها، ومن المقرر أن يبدأ جولته من الحى الحكومى.





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