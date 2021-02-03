عاجل.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب للاستماع لوزيرى الكهرباء والإسكان

جدة - نرمين السيد - افتتح المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، لاستكمال الاستماع لبيانات الحكومة بشأن برنامج العمل فى الفترة الماضية، والمستهدف فى المرحلة المقبلة.





ويستمع المجلس اليوم، لبيان وزيرى الإسكان والمرافق العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة. وعقب إلقاء البيان والتعقيب عليه يحال إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على هيئة مكتب المجلس.

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