بدء الجلسة العامة لمجلس النواب للاستماع إلى بيانى وزيرى الكهرباء والإسكان

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى، حيث من المنتظر إن يستمع المجلس إلى بيان كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، عن موقف كل وزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
ومن المنتظر أن يعقب كل بيان يلقيه الوزير مناقشات من النواب، ثم تعقيب من الوزير ثم يحيل رئيس المجلس البيان الى اللجنة النوعية المختصة لدراسته، وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.
ويأتي ذلك في ضوء قرار المجلس استدعاء حكومة استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضيين الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيراً، لنكون بصدد الإستماع إلي 26 وزيراً بنهاية الأسبوع.
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