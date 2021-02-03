مصر للطيران تسير اليوم 6 رحلات إلى السعودية قبل تعليق الرحلات

تسير شركة مصر للطيران، علي مدار اليوم الأربعاء 6 رحلات إلي السعودية، وذلك قبل تطبيق قرار السلطات السعودية بتعليق الدخول لغير المواطنين والأطباء من 20 دولة بينها مصر والإمارات.

ومن المقرر أن تسير مصر للطيران رحلاتها من مطار القاهرة 5 رحلات إلي جدة، الرياض، المدينة المنورة، الدمام، ورحلة من مطار برج العرب إلي القصيم، كما يتم إلغاء 3 رحلات لمصر للطيران، بعد تنفيذ قرار السلطات السعودية مساء اليوم وهى رحلة جدة 11.35 مساء، والدمام 12 إلا ربع مساء، والرياض 12 إلا عشرة مساء، وعندما يجرى تحديد موعد آخر لإقلاع الرحلات سيتم الاتصال بالركاب.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مصدر مسئول فى وزارة الداخلية، أنه إشارة إلى البيان الصادر بتاريخ 29 / 5 / 1442هـ الموافق 13 / 1 / 2021م بشأن عدم السفر إلى عدد من الدول بسبب استمرار تفشى جائحة كورونا المستجد(COVID 19)، وأنه وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية فى المملكة العربية السعودية، وفى إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد(COVID 19)، ومنع دخوله وانتشاره.