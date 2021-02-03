«أبويا طردني من البيت بعد وفاة أمي».. الأمن يكشف حقيقة استغاثة طفل لإعادته إلى المنزل

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ظهر فيه طفل يتوسل لتوصيله إلى أهليته نظراً لوفاة والدته وقيام والده بطرده من مسكنه بعد قيامه بالزواج من سيدة أخرى، ما اضطره إلى النوم بمحطة السكة الحديد بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية.

بعد تداول الفيديو، وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية مأمورية لمكان تواجد الطفل وتم التقابل معه أثناء تواجده أمام محطة السكة الحديد، وتم اصطحابه لديوان القسم وتقديم الرعاية اللازمة له وبالفحص تبين أنه مقيم بمحافظة الشرقية، وبسؤاله أكد ما جاء بمقطع الفيديو المشار إليه.

وفى وقت لاحق حضرت إلى ديوان القسم (ربة منزل - مقيمة بالشرقية) وأقرت بأنها والدة الطفل المشار إليه، وأفادت بعدم صحة أقوال نجلها، وأنها مطلقة من والده، وأن نجلها يعانى من اضطرابات نفسية، وأنه ترك المنزل منذ أكثر من عشرة أيام وأنه معتاد الغياب، ولم تقم بالإبلاغ عن غياب ابنها نظراً لإنشغالها فى البحث عنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.