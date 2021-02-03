الحكومة تُكذب شائعة خصخصة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بـ3 قطاعات

نفت الحكومة، ما تردد من أنباء عن خصخصة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والنقل بموجب قانون "تنظيم مشاركة القطاع الخاص، في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.

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