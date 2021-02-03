اطمأن على نسب التنفيذ.. مدبولي في الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة قبل انتقال الوزارات والموظفين

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،، العاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على سير العمل في مشروعاتها المختلفة، في ضوء خطة الحكومة لبدء انتقال الوزارات والعاملين إلى مقارها، وقد رافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولو الوزارة والهيئة الهندسية، وشركة تنمية العاصمة الإدارية الجديدة.
وتفقد رئيس الوزراء الحي الحكومي للوقوف على نسب التنفيذ في جميع الوزارات والهيئات هناك تمهيدا للانتقال، واستمع لشرح حول نسب التنفيذ في الحي.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد في وقت سابق اجتماعًا، لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها داخل العاصمة الإدارية، وذلك بحضور عدد من الوزراء بالإضافة إلى ممثلي عدد من الجهات المعنية.
خلال الاجتماع، عرض المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الموقف الخاص بالمقترح المُقدم بشأن البرنامج التفصيلي والجدول الزمني المتكامل الخاص بالتحول الرقمي والبنية التحتية المعلوماتية والتجهيزات الخاصة بهما، مُسلطًا الضوء على مشروع إنشاء البنية التحتية لخدمات الاتصالات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال محورين هما: محور البنية التحتية لخدمات الاتصالات في العاصمة الإدارية، ومحور التطبيقات، وتضمن العرض الخطة الزمنية لأعمال البنية التحتية لخدمات الاتصالات، والخطة الزمنية لتطبيقات التحول الرقمي.
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