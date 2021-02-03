السعودية تمنع دخول الأسواق والمجمعات التجارية لمن لا يحمل تطبيق توكلنا

صرح عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، أنه تقرر عدم السماح بدخول الأسواق والمجمعات التجارية والأماكن العامة لمن لا يحمل تطبيق ( توكلنا) على جهاز الموبيل الخاص به مع العلم أن هذا التطبيق تابع لوزارة الداخلية السعودية، الذي من خلاله يمكن التعرف على الوضع الصحي للمستخدم من خلال أكواد ملونة لحفظ الخصوصية وفقًا للبيانات الرسمية التي تصل من وزارة الصحة السعودية.

وأوضح حنفي، أن هذا التطبيق يشمل ثلاث بنود وهما الجواز الصحي الذي يوضح حصول المستخدم على لقاح كورونا (كوفيد - 19) أو لم يصبه الدور ، وفحص كورونا الذي يوضح هل سبق وتم عمل مسحة للفيروس سابقا من عدمه ، والوضع الصحي وهو الأهم الذي يشمل الأكواد الملونة حيث ان اللون الأخضر الغامق يوضح أن المستخدم أكمل جرعات لقاح كورونا (كوفيد-19) ،

وتابع ان اللون الأخضر الفاتح يوضح ان المستخدم لم يثبت إصابته أو مخالطته لشخص مصاب أو أي شخص كان مخالطًا وتم فحصه مرة أخرى وثبت سلامته من الفيروس واللون البرتقالي (مخالط أ) يوضح أن المستخدم تم إكتشاف مخالطته لشخص مصاب وفقًا للبيانات الرسمية التي تصل من وزارة الصحة السعودية ، أو يسكن معه في نفس السكن ولا يسمح له بمغادرة السكن ولا يسمح له بطلب أي نوع من التصاريح ،

واللون الأصفر (مخالط ب) ويوضح أن المستخدم تمت إكتشاف مخالطته لشخص مصاب عن طريق وزارة الصحة ويسمح له الذهاب للعمل مع أخذ الإجراءات الإحترازية المشددة من قبله ومن قبل جهة عمله ،

ونوه بان اللون البني يوضح أن المستخدم ثبتت إصابته بفيروس كورونا وفقًا للبيانات الرسمية من وزارة الصحة السعودية ، واللون الأزرق الفاتح يوضح أن المستخدم قادم من سفر وعليه إتمام مدة الحجر المنزلي 7 أيام أو حجز موعد لإجراء فحص كورونا بعد مرور 48 ساعة من الوصول وإنهاء الحجر إذا كانت نتيجة الفحص سلبية واللون البنفسجي يوضح أن المستخدم إما قادم من أحد الدول المنتشر بها فيروس كورونا المتحور أو الدول التي سجلت فيها حالات من فيروس كورونا المتحور ولا يسمح له بإنهاء الحجر إلا عند ظهور الحالة الصحية على التطبيق (لم تثيت إصابته).

وأضاف أن اللون الرمادي يوضح أن المستخدم لا يوجد لديه إتصال بالإنترنت أو لم يحدد موقع سكنه أو أنه يستخدم شبكة إفتراضية خاصة (VPN) ،

ودعا حنفي، أبناء الجالية المصرية المقيمين بالمملكة العربية السعودية سرعة تحميل تطبيق (صحتي) و( توكلنا ) على موبيلاتهم وذلك حرصًا على تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية التي تتخذها المملكة العربية السعودية للمحافظة على الصحة العامة للمواطن والمقيم مع العلم أن هذه التطبيقات بها خصوصية وتحافظ على البيانات الشخصة بتشفير عالي جدًا .