حنين حسام تتخلي عن الحجاب في أول ظهور لها بعد خروجها من السجن "صور"

تصدرت حنين حسام، الشهيرة بفتاة "التيك توك"، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب مقاطع الفيديو المختلفة التي نشرتها حنين بعد خروجها من السجن.

ظهرت حنين في مقطع فيديو جديد برفقة أصدقائها، وهي تحتفل بعد خروجها من السجن، وإخلاء سبيلها من قسم شرطة الساحل، تنفيذا لقرار النيابة بإخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه.

حنين حسام تحتفل بخروجها من السجن

خرجت حنين حسام لتطل على الجمهور بدون حجابها وهي تتراقص مع أصدقائها على مهرجان "أندال أندال" الشعبي، وذلك بعد غيابها لفترة طويلة خلف القضبان.

لاقت حنين حسام هجومًا شرسًا من قبل المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب عدم تعلمها من الموقف الذي تعرضت له، بل خرجت من السجن لتستكمل مسيرتها وتبدأها بتخليها عن الحجاب، ما تسبب في غضب لعديد من المواطنين.

الحكم على حنين حسام

انتشرت فيديوهات حنين حسام قبل شهور عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بصورة واسعة، لتثير حالة من الجدل خاصة بعد الفيديو الذي طالبت فيه مجموعة من الفتيات بالعمل معها بمواصفات معينة، ومن هنا هاجمها الرأي العام وطالبوا بسرعة القبض عليها.

تمكنت القوات الأمنية من القبض على حنين حسام لتواجه سلسة مختلفة من القضايا منها تهمة الاتجار بالبشر، حيث حرضت الفتيات من خلال تطبيق "تيك توك"، على أفعال وممارسات غير أخلاقية وذلك بمقابل مادي.

وكانت قد أعلنت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة العباسية، قراراها بإخلاء سبيل المتهمة حنين حسام، الشهيرة بفتاة "التيك توك"، وكذلك مودة الأدهم في قضية اتهماها بالاتجار بالبشر، وذلك بكفالة 5 آلاف جنيه، ورفض استئناف النيابة.

