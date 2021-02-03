تصريحات قوية.. ماذا قال حسام غالي عن الأهلي في المونديال ؟

كشف حسام غالي، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن التشكيل المثالي للمارد الأحمر في مواجهة الدحيل القطري ضمن منافسات كأس العالم للأندية بالدوحة في الفترة من غد الرابع من فبراير وحتي الحادي عشر من الشهر الجاري.

وأعلن حسام غالي عن التشكيل المثالي بالنسبة له في تصريحات أدلى بها نجم الأهلي السابق عبر التلفزيون:

في حراسة المرمى يتواجد الشناوي بكل تأكيد

ورباعي الدفاع: محمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وعلى معلول،

وأختار حسام غالي لخط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية.

وفي خط الهجوم ثلاثة وضع حسام غالي: طاهر محمد طاهر وأفشة وحسين الشحات تحت مهاجم وحيد وصريح هو محمود عبدالمنعم كهربا.

وأضاف الكابيتانو: "محتاجين نقيس مستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ، لذلك أتمني أن أرى المارد الأحمر أمام العملاق البافاري".

وواصل نجم الأهلي مدافعا عن مهاجم الأهلي" أرفض الانتقادات للاعب والتر بواليا، أرى أنه شخصية قيادية وصفقة تليق بالأهلي".

وأكمل غالي:"بالإضافة لوالتر بواليا، علي معلول ومحمد الشناوي نجما الفريق يمتازان بالدور القيادي ولم شمل الفريق أيضا".

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وتابع حسام : "لايوجد شئ صعب، نستطيع مجابهة الكبار وتحقيق نتائج كبيرة أمام الفرق الكبرى، وواجهنا من قبل فرق لها اسمها وتاريخها وقيمتها التسويقية الكبيرة ، وبفضل الثقة وكبرياء النادي الأهلي والرغبة التي كانت موجودة بين لاعبي الفريق أنصفتنا الكرة أمامهم".

وأكمل نجم الأهلي السابق: "رغم أن موسيماني يثير الجدل حول إختياراته لبعض اللاعبين لكنها تظل في الأخير قناعات فنية وتحقق له مايريد لذلك أنا مقتنع به كمدير فني للأهلي، لأن المشجع يفكر في لاعب واحد بينما يتوجب علي المدير الفني أن يفكر في 30 لاعبا ويسعى لتجهيزهم جميعا".

موعد مباراة الأهلي والدحيل والقنوات الناقلة

يذكر أن الأهلي يستهل مشواره في كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل، بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 من الشهر القادم.

ويواجه الأهلي الدحيل في تمام السابعة والنصف من الغد علي إستاد المدينة التعليمية، وتبث قنوات بي ان سبورت المفتوحة أحداث المباراة بالإضافة للقنوات المشفرة.