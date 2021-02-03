آخر أخبار صندوق دوت الخليج 2021.. قاطرة تنمية حقيقية ودعم للمجتمع المدنى

يتطلع الكثير من المواطنين للتطلع على آخر أخبار صندوق دوت الخليج، والمجهودات التى يقدمها سواء على المستوى الخدمي، فى إعانة المواطنين، أو تقديم الدعم والعون اللازم فى المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ونرصد فى التقرير التالى أبرز مجهودات الصندوق وكيفية التسجيل والتبرع للتسهيل على المواطنين:

آخر أخبار صندوق دوت الخليج 2021

صندوق دوت الخليج تم تأسيسه فى عام 2014 عندما دعا إليه الرئيس السيسي، وتبرع بنصف ثروته ليكون قدوة إلى الجميع، ومن ثم تدفقت التبرعات من أجل إغاثة المدينيين، وسد ديون الغارمات، والاسهام فى تخطي أزمة كورونا، وإنقاذ آلاف المصريين المتضررين من أزمة السيول.

ومؤخرًا يعمل الصندوق على المساهمة فى المبادرة التى اطلقها الرئيس السيسي، المشروع القومى لتطوير القرى، حيث أعلن الصندوق من خلال مديره التنفذى تامر عبدالفتاح، عن سعى الصندوق بالتعاون مع القطاع الخاص فى تحقيق مخطط التنمية بقرية سيدي عبدالرحمن، باعتبارها من القرى الأكثر احتياجا، والعمل على إعداد مشروع متكامل يتضمن تحديث وتطوير فى الخدمات بالقرية.

آخر أخبار صندوق دوت الخليج الأربعاء 2021

ويشمل مخطط الصندوق أيضًا، تدشين مجمع متكامل من الخدمات، تضم المدارس والمراكز الصحية، مثل العلاج الطبيعى وخدمات للمرأة والطفل.

هذا وتضم آخر أخبار الصندوق أيضًا تبرع المصرف المتحد ب 15 مليون جنيه لصالح الصندوق، وذلك لتمويل مشروع شراء اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ومن الطرق المتاحة للتبرع، ما أشرنا إليه سابقًا، وهو الدخول إلى الموقع الإلكترونى المسجل، باسم صندوق دوت الخليج، والدخول على الخانة الثالثة المخصصة بالتبرع وتقديم الرقم الخاص بالبطاقة الائتمانية، والتبرع بالمبلغ المراد التحويل به.

كما وفر الصندوق رقمين للتواصل مع المؤسسين، للتواصل والتسجيل وهما 15118، أو توجيه رسائل بالمبالغ المراد التحويل بها وهي 37037.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق دوت الخليج قد دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر قافلة إنسانية فى التاريخ، حيث ساهم فى ضخ الكثير من الموارد المالية للمساهمة فى المشاريع التنموية، وخدمة المجتمع المدني، وذلك بالاشتراك مع القاطع الخاص الذى لا يدخر جهدًا فى مد يد العون أيضًا.