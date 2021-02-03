وزير الكهرباء للنواب: الرئيس اعتبر حل أزمة الكهرباء مسألة أمن قومي

قال محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة أن ربط شبكات الكهرباء مع دول الجوار العربية و الافريقية أولوية بالإضافة الي قبرص و اليونان وقال أن الدولة انهت ازمة الكهرباء التي حدثت في 2014 من خلال تطوير الشبكات و صيانتها وقال وصلنا لشبكة قدراتها 28 الف ميجا وات و هذا عكس تحول كبير.
وقال خلال الجلسة العامة " كان لدينا عجز في الطاقة و اختراقات بما لم يساعدنا وقتها لتوصيل الكهرباء لبعض المناطق و قال شاكر " الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا لاعتبار حل مشكلات الكهرباء مسألة أمن قومي و تحويلها لمشروع قومي هام.
و أضاف: نفذت الوزارة خطة عاجلة لانهاء أزمة الكهرباء عبر حلول علمية غير تقليدية حيث رفعنا كفاءة المحطات و التشغيل في فترة محدودة وقال قمنا اجراء صيانة بنسبة 100% و بمساعدة من وزارة البترول لافتا الى التنسيق مع شركة سيمنز لأنشاء المحطات التي تحتاجها الدولة المصرية
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