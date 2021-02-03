أمن قومى.. وزير الكهرباء يوضح كيف حل أزمة الانقطاعات؟

جدة - نرمين السيد - قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة إن ربط شبكات الكهرباء مع دول الجوار العربية والإفريقية أولوية بالإضافة إلى قبرص و اليونان، مؤكدًا أن الدولة أنهت أزمة الكهرباء التى حدثت فى 2014 من خلال تطوير الشبكات وصيانتها .





وأكد وزير الكهرباء والطاقة: وصلنا لشبكة قدراتها 28 ألف ميجا وات وهذا عكس تحولًا كبيرًا. وخلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم أكد وزير الكهرباء والطاقة: كان لدينا عجز فى الطاقة واختراقات بما لم يساعدنا وقتها لتوصيل الكهرباء لبعض المناطق والرئيس عبد الفتاح السيسى دعا لاعتبار حل مشكلات الكهرباء مسألة أمن قومى وتحويلها لمشروع قومى مهم. وأضاف أن الوزارة نفذت خطة عاجلة لإنهاء أزمة الكهرباء عبر حلول علمية غير تقليدية ورفعنا كفاءة المحطات والتشغيل فى فترة محدودة وقمنا بإجراء صيانة بنسبة 100% وبمساعدة من وزارة البترول، لافتا إلى التنسيق مع شركة سيمنز لإنشاء المحطات التى تحتاجها الدولة المصرية.

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