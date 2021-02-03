محمد شاكر: مصر الـ 30 عالميا فى قطاع الكهرباء بعد الانتهاء من مراكز التحكم 

جدة - نرمين السيد - قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أنه "يوجد بالوزارة خط ساخن لتلقى الشكاوى ووصل لنا أكثر من 10 ملايين شكوى وتلقيت على تليفونى الشخصى أكثر من ألف و800 شكوى ونعمل بسرعة على حل كل الشكاوى ونبحثها وندرسها دراسة جيدة ونستجيب لها".





وأشار الوزير إلى "أن تصنيف مصر العالمى كان 145 حيث وصل الآن إلى 77 وبالانتهاء من مراكز التحكم سوف نصل إلى المركز الـ 30".

جاء ذلك خلال إلقاء الوزير لبيانه حول مجهودات وزارته وما تم تنفيذه من أعمال وفقا لما جاء ببرنامج الحكومة التى نالت ثقة مجلس النواب عليها فى الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب.

وقال وزير الكهرباء والطاقة إن الوزارة كان لها دور فى رصد الانبعاثات الموجهة ويتم التنسيق مع وزارة البيئة ويتم الآن توفير الوقود الخاص المستخدم لإنتاج الطاقة وخفضنا الإنبعاثات بنسبة 20 % ونعمل على أن تكون المعدات بأحسن جودة لتلافى أى مشاكل.

وأوضح الوزير أن شبكة الجهد بقدرة 500 كليوات والقدرة زادت إلى 4 أضعاف لتصل إلى 54 ألف كليو ميجا وات لافتا إلى أن هناك مراكز للتحكم فى الشبكة الكهربائية باستمارات 5 مليارات و400 ألف جنية وهناك مركز للتحكم العالمى بالعاصمة الإدارية.

وقال وزير الكهرباء والطاقة إنه فى 2014 كانت هناك أزمة كبيرة فى الكهرباء وتم عمل خطة من أجل تلاشى هذا الأمر وتم إنشاء 3 محطات كبيرة من خلال شركة سيمنز بمقدار 14 الف ميجا وات وهذا إنجاز هائل وكبير.



وأضاف: كان هناك مساعدة من وزارة البترول لإنتاج الطاقة الكهربائية للمحطات وأن الصيانات للمحطات المختلفة بنسبة 100 % وشركة سيمنز كان لها شركاء من المصريين من خلال شركات مصرية.



وقال الوزير إن محطة العاصمة الإدارية أكبر محطة لإنتاج الكهرباء فى العالم ويتم تبريدها عن طريق الهواء وتم الإنشاء فى خلال سنتين ونصف فقط مع العلم أن المحطة الواحدة تستغرق 6 سنوات وفقا للنظام المعمول به.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة اتبعت أسلوب علمى للتشغيل والصيانة وهو ما أدى إلى زيادة القدرات والإنتاج ولدينا الآن فائض واحتياطى مناسب ومصر الآن منورة وبإضاءة هائلة .

وأكد وزير الكهرباء: سيكون هناك ربط مع الأردن و قبرص و السودان والمشاورات مستمرة فى هذا السياق قائلا:" نطمح لتصدير الطاقة المتجددة لأوروبا من خلال شبكات حديثة" .