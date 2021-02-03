مستشار رئيس الوزراء يبث فيديو من داخل الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - نشر هانى يونس ، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فيديو ترويجى لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة خلال جولة رئيس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولى صباح اليوم والتى بدأها من الحى الحكومى.





ويجرى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية فى العاصمة الإدارية الجديدة للوقوف على آخر الأعمال بها، ومن المقرر أن يبدأ جولته من الحى الحكومى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم رقم 8 لسنة 2021 لتنظيم وإدارة إنشاء مشروعات حضارية متكاملة الخدمات بالمحافظات على غرار مشروعى "الأسمرات" و"بشاير الخير" بعواصم المحافظات والمدن الكبرى بهدف تحسين الواجهة الحضارية للمدن المصرية والارتقاء بالخدمات المقدمة بها.

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