وزير الكهرباء: تغذية المشروعات القومية وتعزيز الربط مع الأردن والخليج

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال الجلسة العامة للبرلمان ولفت إلى تغذية المشروعات القومية بالكهرباء فى شرق العوينات و توشكى و سيناء وغيرها من المشروعات .
وأضاف: اليوم نعمل باستمرار لتوصيل الطاقة بكفاءة وخاصة المشروع القومى لتنمية شمال سيناء من خلال قدرات 500 كيلو وات فى منتصف سيناء وربط شمال سيناء بالشبكة الموحدة وزيادة القدرات بما يمكن من الربط مع الأردن وخط الخليجى وهذا يكلفنا 9 مليارات وتنتهى خلال سنتين.
وأوضح أن خط الساحل الشمالى يستطيع الربط المستقبلى مع المشروعات النووية من خلال شبكة قومية على أرقى مستوى و تقديم الخدمة بجودة العالية موضحا أنه يتم تقديم خدمة متميزة بكفاءة عالية.
و لفت الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى إضافة 28 ألف ميجا وات فى الفترة الأخيرة، و لفت إلى أن الوزارة وضعت خطة كذلك للحد من الإنبعاثات المركبة من خلال من منظومة متكاملة، مشيرا إلى أن معدل تقليل الإنبعاثات وصل إلى نسبة 20% بما يعادل 70 طنا.
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