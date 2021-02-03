جدة - نرمين السيد - استقبل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب اليوم الأربعاء، ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بحضور وكيلى المجلس، المستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين،و رافق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المستشار أحمد الأحول المستشار القانونى للهيئة، كما حضر اللقاء المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب.





وقدم ضياء رشوان التهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالى لتوليه رئاسة مجلس النواب، مؤكدا أن المستشار جبالى قامة قانونية ودستورية يضيف ويثرى الحياة النيابية فى مصر، متمنيا له التوفيق والسداد لخدمة الوطن. وأعرب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب عن اعتزازه بهذه التهنئة، مؤكدا دعم البرلمان لكل خطوات الهيئة العامة للاستعلامات لتصحيح صورة مصر أمام الإدعاءات الكاذبة التى تطلقها الجماعة الإرهابية للنيل من الوطن، خصوصا فى مجال الحريات وحقوق الإنسان.

كما أكد المستشار جبالى تقدير مجلس النواب واحترامه لحرية الصحافة والصحفيين، قائلا: "مجلس النواب يدعم المهمة المقدسة للصحافة والصحفيين" وخلال اللقاء، أكد ضياء رشوان حرص الهيئة على المهنية وحرية الصحافة، مستعرضا الدور الذى تقوم به الهيئة للرد على الإدعاءات والتقارير الكاذبة التى تتناول حقوق الإنسان فى مصر، بصورة غير حقيقية، وكونها جهاز الإعلام الرسمى والعلاقات العامة للدولة، معربا عن أمله فى توطيد التعاون بين مجلس النواب والهيئة لما فيه الصالح العام للدولة المصرية.

يشار إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات أصدرت نسخا مترجمة من مضمون الدستور إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية وإتاحتها للباحثين والجمهور الخارجى من خلال سفارات مصر بالخارج والبعثات الدبلوماسية الأجنبية فى مصر والمراسلين الأجانب وزوار مصر من الوفود البرلمانية بصفة خاصة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس مجلس النواب: ندعم المهمة المقدسة للصحافة والصحفيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.