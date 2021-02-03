بالتعاون مع «الأكاديمية الوطنية».. الهجرة: 15 فرصة تدريب للدارسين بالخارج

جدة - نرمين السيد - أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، تم توفير 15 فرصة تدريبية فى الهيكل الإدارى بالأكاديمية لتدريب شباب المصريين فى الخارج "سواء الدارسين أو المقيمين"، إذ تم منح هذه الفرص من خلال مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج MEDCE.





وقدمت السفيرة نبيلة مكرم خالص الشكر والتقدير، للدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، على التنسيق والتعاون المستمر مع الوزارة، وعلى توفير هذه الفرص التدريبية بهدف خلق جيل واع من الشباب فى الخارج على قدر عال من الكفاءة وإتاحة توليهم كافة المسئوليات لإبراز أهميتهم ودورهم فى المشاركة فى دفع عجلة التنمية على أرض الوطن.

ويأتى توفير هذه الفرص التدريبية فى إطار تنفيذ أحد العناصر الهامة للاستراتيجية، وهو إقامة ملتقى سنوى للتوظيف للشباب الدارسين بالخارج بهدف دمج الخبرات المكتسبة بالخارج إلى داخل السوق المصرية وفى الشركات والمؤسسات المصرية. ولكل من يرغب فى التسجيل، عليه الدخول إلى الرابط التالى وملء البيانات المطلوبة من هنا.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم قد أعلنت الإطلاق الرسمى لـ "الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج" يوم الأحد الماضى، والتى جاءت لخلق مكون رئيسى لجميع الفاعليات والأنشطة التى تنظمها الوزارة لأبناء الدارسين بالخارج، وكذلك إنشاء مظلة واحدة تجمع كافة أبناء المصريين المغتربين لزيادة ربطهم بوطنهم حتى لا ينقطعون عنه ويشاركونه فى خطة البناء والتنمية.

كما دشنت وزيرة الهجرة "مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج MEDCE"، وهو الأول من نوعه فى مصر والمنطقة ويعمل على توفير خدمات وأنشطة متعددة مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج واستدامة التواصل معهم، من خلال إطلاق منصة تفاعلية كاملة للمركز تستهدف جميع المصريين الدارسين بالخارج عبر الرابط التالى: https://medcegypt.net