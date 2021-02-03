وفد روسى يغادر القاهرة بعد تفقد مطارى الغردقة وشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - يغادر وفد روسى أمنى إلى موسكو، مساء اليوم الأربعاء، بعد إنهاء جولته التفقدية بمطارى شرم الشيخ والغردقة الدوليين، استمرت لمدة 6 أيام من التفتيش على الإجراءات الأمنية والخدمات المقدمة للركاب داخل المطارين، تمهيدًا لاستئناف الرحلات الروسية المباشرة إلى المنتجعات المصرية بعد فترة توقف دامت لنحو 5 سنوات منذ حادث الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء.





وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدنى إن الوفد الروسى انتهى اليوم من جولته التفقدية لمطارى شرم الشيخ والغردقة، والتى بدأت الخميس الماضى 28 يناير، تمهيدًا للاستئناف الكامل للرحلات الروسية إلى مصر خلال الفترة القليلة المقبلة. وأكدت المصادر أن الوفد الروسى سوف يصل من مطارى شرم الشيخ والغردقة مساء اليوم على متن رحلة مصر للطيران القادمة إلى مطار القاهرة، ويغادر القاهرة فى الساعات الأولى من صباح غدا الخميس إلى موسكو على متن رحلة الخطوط الروسية ايروفلوت الذاهبة إلى موسكو. وأفادت المصادر بأن زيارة الوفد من المتخصصين فى أمن الطيران، تستمر إلى الخميس 4 فبراير، وتأتى الزيارة فى إطار المتابعات التى يقوم بها الجانب الروسى لمتابعة استئناف حركة الطيران والسياحة إلى المقاصد السياحية بشكل كامل.

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