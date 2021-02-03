«الرعاية الصحية» تطلق تدريبا على تطبيق التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - عقدت الهيئة العامة للرعاية الصحية ملتقى تدريبى حول منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، لمديرى المنشآت الطبية ومديرى الموارد البشرية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك فى إطار الاستعدادات النهائية لبدء التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة قريبًا.





وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه خلال اليوم الأول للملتقى تم عقد دورة تدريبية لكل مديرى الإدارات بالوحدات والمراكز الصحية ومديرى الموارد البشرية بهدف تدريبهم على آلية العمل داخل المنظومة الجديدة، وكيفية تطبيق النظام داخل كل المنشآت الصحية المقرر دخولها النظام الجديد للتأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية، والبالغ عددها 66 منشأة صحية منهم 54 وحدة ومركز إضافة إلى 12 مستشفى.



وتناول الملتقى مجموعة من المحاضرات للتدريب على الاستفادة والاستغلال الأمثل للموارد البشرية وأهمية إعداد سياسات واستراتيجيات وبناء قدرات القوى البشرية، وأهمية تحفيز العاملين والإبداع، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الأداء والتميز فى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بأعلى جودة ووفقًا للمعايير الدولية.

ونوهت المحاضرات بأهمية تأهيل الموارد البشرية والاستغلال الأمثل للموارد وتوظيف مهاراتهم بما يخدم العمل ويحقق رضاء المنتفعين ويسهم فى رضاء العاملين داخل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.



وأكد البيان أن إدارة الموارد البشرية تستهدف تطوير العنصر البشرى الذى يعتبر أثمن مورد لدى الهيئة والأكثر تأثيرًا فى تحقيق أهدافها وإنجازاتها على الإطلاق.

وأشار البيان إلى أن إدارة الموارد البشرية تعتبر ركنًا أساسيًا للإرتقاء بالعمل إذ تهدف إلى تعزيز القدرات التنظيمية للهيئة والمنشآت التابعة لها والتمكين من استقطاب وتأهيل الكفاءات اللازمة والقادرة على إنجاز العمل وحل معوقاته ومواجهة تحدياته، بما يسهم وبقوة فى التطوير المؤسسى وإنجاز وتحقيق أهداف العمل، من خلال الاستخدام الأمثل والاستثمار فى العنصر البشرى على مدى كفاءته وقدراته وخبراته، التى تساهم وبقوة فى الوصول إلى تحقيق أهداف وإنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية ومنشآتها الصحية المختلفة ببورسعيد، باستمرار تقديم الخدمات الصحية المميزة على أعلى مستوى ووفقًا لأحدث المعايير العالمية لكل مواطن مصرى.



وأوضح البيان أهمية الإستفادة من مهارات القوى البشرية ببورسعيد ونقل الخبرات لمحافظة الإسماعيلية والاستعانة بالكوارد البشرية الناجحة فى تدريب وتأهيل الموارد البشرية فى محافظة الإسماعيلية باعتبارها واحدة من محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، والتى تشمل محافظات "بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، السويس، جنوب سيناء، أسوان".

ولفت إلى أن محور تنمية الموارد البشرية يرتكز على محورين وهما "تحديد المهارات - توظيف المهارات الموجودة لصالح العمل"، بما يعنى تقييم الوضع الحالى للموارد البشرية بالمحافظة، ومن ثَّم الاستغلال الأمثل لهذه المهارات وتوظيفها بشكل يسهم فى تحسين جودة مخرجات العمل.