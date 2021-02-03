وزير الكهرباء: تركيب 10.1 مليون عداد مسبوق الدفع حتى نهاية ديسمبر 2020

جدة - نرمين السيد - قال وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، إنه تم تركيب حوالى 10.1 مليون عداد مسبوق الدفع حتى نهاية ديسمبر 2020 يتم تصنيعها عن طريق شركات محلية، لافتا إلى أنه يمكن شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال أكثر من 150 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفى جبالى، والمخصصة لإلقاء وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018 - 2020. وأضاف شاكر أن الشركات المصنعة المصرية تنتج عدادات على أرقى مستوى، لافتا إلى أن العدادات العادية حالياً تقدر بنحو 27 مليون عداد، وفى سبيلنا لتغييرهم خلال 5 سنوات، وجميع العدادات التى يتم تركيبها حاليا على الشبكة هى إليكترونية. ونوه وزير الكهرباء، بأنه تم إعداد كتيب خاص كدليل للعدادات مسبقة الدفع يوضح مميزات العدادات وإرشادات استخدامها وتم نشرة على المواقع الإليكترونية والسوشيال ميديا.

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