وزير الكهرباء: نعمل على توصيل الطاقة بكفاءة وخاصة لمشروعات تنمية شمال سيناء‎

قال وزير الكهرباء والطاقة د.محمد شاكر، إن تطوير وضع الكهرباء وقدراتها تم في وقت قياسيأ، لافتا إلى تغذية المشروعات القومية بالكهرباء في شرق العوينات وتوشكى وسيناء وغيرها من المشروعات.

وأضاف شاكر خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء 3 فبراير: "نعمل باستمرار لتوصيل الطاقة بكفاءة وخاصة المشروع القومي لتنمية شمال سيناء من خلال قدرات 500 كيلو وات في منتصف سيناء وربط شمال سيناء بالشبكة الموحدة وزيادة القدرات بما يمكن من الربط مع الأردن وخط الخليجي وهذا يكلفنا 9 مليار وتنتهي خلال سنتين".

وقال وزير الكهرباء، إن خط الساحل الشمالي يستطيع الربط المستقبلي مع المشروعات النووية من خلال شبكة قومية على أرقى مستوى و تقديم الخدمة بجودة العالية موضحا أنه يتم تقديم خدمة متميزة بكفاءة عالية .

ولفت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،إلى إضافة 28 ألف ميجاوات في الفترة الأخيرة، ومشيرا إلى أن الوزارة وضعت خطة للحد من الانبعاثات المركبة من خلال من منظومة متكاملة، موضحا أن معدل تقليل الانبعاثات وصل إلى نسبة 20% بما يعادل 70 طن.