شاكر: 27 مليون عداد سيتم تغييرهم مستقبلا خلال 5 سنوات لاستبدالهم بعدادت...

قال وزير الكهرباء د.محمد شاكر، إن وزارته أدخلت ما يقرب من 10 مليون عداد مسبق الدفع للشبكة، بالاعتماد على شركات محلية مصرية، مضيفا: "رفضنا الحصول على العدادات من جهات أجنبية واعتمدنا على المنتج المحلي بنسبة 100 % لدعم الصناعة المصرية ولأن الإنتاج المحلي يتمتع بالكفاءة .

وقال وزير الكهرباء إن هناك 27 مليون عداد سيتم تغييرهم مستقبلا خلال 5 سنوات لاستبدالهم بعدادت اليكترونية، مضيفا: "واجهنا مشكلة في وقت سابق تتعلق بقرارات العدادات" موضحا أنه بمجرد تفعيل العدادات الاليكترونية سيتم الاستغناء عن قراءة العدادات .

وقال وزير الكهرباء إن وزارته تهتم أيضا بملف الأمن السيبراني ويتم التنسيق مع الأجهزة المتخصصة وإطلاق منصة موحدة لشبكات الكهرباء، لافتا إلى أنه يتلقى شكاوى على هاتفه تتعلق بالكهرباء ويتم التفاعل معها فورا.