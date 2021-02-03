نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة البيئة تتوجه لمحافظة البحر الأحمر فى جولة تفقدية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم إلى محافظة البحر الأحمر فى جولة تفقدية لعدد من المحميات الطبيعية ومقر الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالمحافظة، كما ستلتقى بالسيد اللواء عمرو حفنى محافظ البحر الأحمر لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة وذلك فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة البيئةومحافظة البحر الأحمر.

يتضمن الإجتماع مناقشة خطة إدارة منظومة المخلفات الصلبة فى المحافظة، بالإضافة إلى مخلفات الصيد والصيد الجائر، كما سيتم مناقشة عمليات تطوير الشمندورات، بالإضافة إلى تنسيق الجهود بين وزارة البيئةومحافظة البحر الأحمر للحفاظ على منطقة صمداى لما تحويه من درافيل وشعاب مرجانية وكائنات بحرية.

وستقوم وزيرة البيئة خلال الزيارة بعقد إجتماع مع السيد مدير فرع البحر الأحمر والسادة مديرى المحميات الطبيعية، كما ستتلقى خلال جولتها بمسئولى جمعية الحفاظ على بيئة البحر الأحمر "هيبكا"، وستعقد وزيرة البيئة إجتماع مع عدد من السادة نواب البرلمان بالمحافظة وعدد من الصيادين بالبحر الأحمر لاستماع إلى مشاكلهم للتوصل إلى حلول مناسبة.