نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الكهرباء من البرلمان: هناك خطة عاجلة بإقامة محطات جديدة وتطوير القائمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي وذلك أثناء إلقاء بيان وزارته عن مدى التزامها بتنفيذ برنامج الحكومة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلفه باعتبار الكهرباء أمن قومى.

وأشار "شاكر" إلى أنه فى 2014 كان هناك أزمة كبيرة فى الكهرباء، لافتًا إلى خطة عاجلة بإقامة محطات جديدة وتطوير المحطات القائمة وصيانتها.

وأضاف وزير الكهرباء: "نجحنا خلال 4 سنوات فى إضافة 28 ألف ميجاوات"، لافتا إلى أن إنتاج الكهرباء فى 2014 لم يكن يتعدى 24 ألف ميجاوات، وكان هناك انخفاض عن المطلوب، وتابع قائلا: "كانت هناك تحديات تواجهنا منها عجز فى إنتاج الطاقة، واختراقات كبيرة فى شبكة نقل خدمات الطاقة الكهربائية"، موضحًا "نجحنا فى التعاقد مع شركة سمينز لإنشاء 3 محطات، حيث تبلغ طاقة كل محطة 4300 ميجاوت بإجمالى طاقة للمحطات الثلاثة بـ14 ألف ميجاوت".

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.