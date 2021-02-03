نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الكهرباء: وضعنا خطة عاجلة للتغلب على أزمة الكهرباء وأدخلنا 3600 ميجاوات للشبكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي وذلك أثناء إلقاء بيان وزارته عن مدى التزامها بتنفيذ برنامج الحكومة، إن الوزارة وضعت خطة عاجلة للتغلب على أزمة الكهرباء.

وأكد"شاكر" على النجاح فى دخول 3600 ميجاوت للشبكة خلال 3 أشهر، كما انه تم الانتهاء من برامج الصيانة بنسبة 100%، مشيرا إلى أن وزارة البترول قدمت مساعدة كبيرة بتوفير الوقود لتوليد الطاقة.

ولفت وزير الكهرباء إلى أن المشروعات العملاقة التى تقوم بها شركة سمينز، ضمت شركاء مصريين، حيث قامت الشركات المصرية بدور كبير فى إنشاء المحطات، موضحا أن محطة الكهرباء بالعاصمة الإدارية هى أكبر محطة من نوعها فى العالم تقوم بتوليد 4800 ميجاوات، ويتم تبريدها بالهواء وداخلة على الشبكة الموحدة لتغذيتها.

وأضاف: "استطعنا خلال سنتين ونصف فى رفع كفاءة توليد المحطات من الدائرة البسيطة إلى المركبة، من خلال حلول علمية، وكانت النتيجة دخول 18400 وات باستثمارات 27 مليار جنيه.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.