نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الكهرباء أمام البرلمان: تغطية الجمهورية بشبكة لنقل الكهرباء على أعلى مستوى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي وذلك أثناء إلقاء بيان وزارته عن مدى التزامها بتنفيذ برنامج الحكومة، على تغطية الجمهورية بشبكة لنقل الكهرباء علي أرقي مستوي بما يؤدي إلي تقديم خدمة متميزة وبجودة عالية.

وتابع شاكر، أنه ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لتدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء وإجراءات تحسين كفاءة شبكات نقل الكهرباء، لافتًا إلي أنه تم إضافة خطوط علي جهد 500 ك.ف وذلك بزيادة قدرها 1.3 مرة عن وضع الشبكة 2014، مضيفًا: أن تطوير وضع الكهرباء وقدراتها تم في وقت قياسي، لافتًا إلى تغذية المشروعات القومية بالكهرباء في شرق العوينات وتوشكى وسيناء وغيرها من المشروعات.

وأشار إلي العمل باستمرار لتوصيل الطاقة بكفاءة، والتي تلقي بظلالها علي المشروعات التنموية، لاسيما المشروع القومي لتنمية شمال سيناء منتصف سيناء وذلك بمحطة قدرتها 500 ك. ف، وربط شمال سيناء بالشبكة الموحدة وزيادة القدرات بما يمكن من الربط مع الأردن وخط الخليجي، وهذا يكلفنا 9 مليارات جنيه وتنتهي خلال عامين، وذلك فضلا عن مركز التحكم القومي في العاصمة الإدارية.

كما تم تأمين التغذية الكهربية لمنطقة الساحل الشمالي من خلال تنمية الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي، لافتًا إلي أن خط الساحل الشمالي يستطيع الربط المستقبلي مع المشروعات النووية بـ"الضبعة".

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.