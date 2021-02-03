"لا تخافوا ولكن اخسروا".. حقائق وأرقام ستاد المحلة "محطم قلوب الكبار"

يرتبط استاد غزل المحلة، بذكرى سئية لجمهور الأهلي والنادي ، وهو مكان يدركه جمهور القلعة الحمراء بكشل جيد، حتى وأن غاب زعيم الفلاحين عن الأربع مواسم الماضية، لكن يظل هذا الملعب بمثابة" الرعب" للمارد الأحمر.
وصعد المحلة للدوري الممتاز موسم 2000-2001، قبل أن يغيب زعيم الفلاحين وأحد أعرق الأندية عن ست مواسم متتالية، ثم يعود من جديد للدوري، الذي سبق وتوج بلقبه في عام 1972-1973.
وألحق المحلة بالزمالك أول هزيمة للفريق الابيض خلال مواجهات الدوري الممتاز هذا الموسم بعد التغلب عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف، وبهذا الإنتصار أصبح النادي الأهلي هو الفريق الوحيد الذي لم يتذوق مرارة الهزيمة هذا الموسم حتي الأن.
وشهد إستاد غزل المحلة فوز زعيم الفلاحين علي الزمالك لأول مرة منذ عام 2009، لكن نفس الملعب كان بمثابة " كابوس" للأهلي وجماهيره في تاريخ مواحهات الفريقين.
استاد المحلة"عقدة" الأهلي والزمالك
واجه غزل المحلة الأهلي،علي استاد المحلة في 14 مباراة ، فاز المارد الأحمر في 8 مباريات بشق الأنفس، وتعادل في 4 لقاءات، بينما كانت الخسارة حاضرة للقلعة الحمراء في مواجهتين أمام زعيم الفلاحين.
بينما واجه الفارس الأبيض الغزل علي ملعب المحلة في 9 مواجهات، حقق الزمالك الفوز في 6 لقاءت برقم يفوق غريمه التقليدي، وتعادل في 3 مواجهات جمعت بين الفريقين، ولم يتلقى أي هزيمة علي هذا الإستاد حتى جاء اللقاء بين الناديين في إطار مواجهات الموسم الحالي للدوري الممتاز وحقق صاحب الأرض الفوز علي القلعة البيضاء.
ترتيب جدول الدوري المصري بعد هزيمة الزمالك أمام غزل المحلة
جعلت المواجهات السابقة بين المحلة وقطبي الكرة المصرية علي إستاد المحلة ، يبرر سبب عدم خوض الأهلي مواجهات علي هذا الملعب منذ سنوات، حيث فقد الأهلي 12 نقطة كامله، بينما فقد الزمالك 6 نقاط فقط علي ملعب "الرعب" كما يصفه البعض.
ومن المقرر أن يواجه الأهلي غزل المحلة علي نفس الملعب في مباريات الدور الثاني للدوري الممتاز، بعدما كان من المقرر خوض القلعة الحمراء لقاء الدور الأول في المحلة علي أن يستضيف إستاد السلام مباراة الدور الثاني لكن الموافقات الأمنية حالت دون ذلك وتم إستبدال المباراتين.
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